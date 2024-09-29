تحليق مكثف للطائرات الإسرائيلية في أجواء الجنوب اللبناني

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الأحد، بتحليق مكثف للطائرات الإسرائيلية في أجواء الجنوب اللبناني تزامنا مع تنفيذ غارات بعدد من البلدات.

واستشهد 14 لبنانيًا، اليوم ، جراء شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات عنيفة على منطقة البقاع اللبنانية ومحيط مدينة بعلبك، طالت المنازل والمعامل والمستودعات والمحال التجارية والمزارع.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" باستشهاد ثلاثة أشخاص في النبطية، بعد أن شنّت إسرائيل المزيد من الغارات الجوية الليلة الماضية على عنقون.

وصباح اليوم، أغارت الطائرات على معظم قرى وبلدات النبطية، ما أدى إلى استشهاد طفل في بنت جبيل، وشخص آخر من بلدة عبا في النبطية، جنوبي لبنان.

كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على زبدين الشرقية، وجبشيت، وكفرشوبا، وكفركلا، وكفرحتى، وعين قانا، والغازية، في النبطية، وإقليم التفاح في الجنوب اللبناني.

وفي قضاء بعلبك شمال شرقي لبنان، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي مدينة بعلبك وقرى القضاء بسلسلة غارات عنيفة، إذ استهدف شعت، وسرعين، وعين السودا، والنعنعية، ويونين، وطاريا، وبوداي، بالإضافة إلى العديد من قرى البقاع الشمالي.

كما استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مدينة الهرمل بالبقاع الشرقي ومحيطها، بسلسلة غارات عنيفة.

كما جرى انتشال 6 جثث من جراء الغارة التي شنت على منزل في بلدة العين في البقاع الشمالي، ولا تزال أعمال الإنقاذ مستمرة لرفع الشهداء الخمسة الآخرين.

ويتعرض لبنان لاعتداءات إسرائيلية واسعة استهدفت مختلف المحافظات والمناطق، لاسيما في العاصمة بيروت وقرى وبلدات الجنوب، ما أدى إلى استشهاد وإصابة ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص، ودفع مئات الآلاف من سكان المناطق المستهدفة إلى موجة نزوح واسعة.