رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش خطوات المرحلة الثانية من تطبيق "مستحقاتي"

التقى الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي بفريق عمل التطبيق الالكتروني ( مستحقاتي ) بحضور الدكتور عماد على عميد كلية الحاسبات والمعلومات والدكتور همام الشاذلي الاستاذ المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات المدير التنفيذي للمشروع والدكتور محمد عمران المدير التنفيذى للمعلومات والاستاذ طارق قدرى مدير عام ادارة الموارد البشرية ومبارك احمد مدير عام العلاقات العامة والإعلام واعضاء المشروع وذلك لمناقشة المرحلة الثانية من التطبيق الذى تم تدشينه مؤخرا.



وصرح رئيس الجامعة بأن المرحلة الثانية تشمل مكافآت أعضاء هيئة التدريس ومنها مكافآت الكونترول والتصحيح والاجر الإضافي والمقابلات الشخصية وجميع انواع المستحقات الاخرى بهدف تسهيل وتسريع عملية مراجعة وصرف المكافآت مما يؤدي إلى تحسين الإنتاجية وتسريع عملية مراجعة المكافآت وتوفير الوقت بدلا من ادخال بيانات مستحقي المكافاة يدوياً.



وأضاف الدكتور همام الشاذلي أن المرحلة الثانية من التطبيق تهدف توفير الوقت والجهد المطلوب للبحث في الملفات الورقة والارشفة التقليدية للمستندات.