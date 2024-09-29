الإعلان عن أول خارطه طريق إقليمية في مجال الاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية

أعلنت الهيئة العربية للطاقة الذرية، عن خارطة الطريق العربية للتعاون في مجال الإستعداد والإستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية وتعتبر هذه الخارطة أول خارطة طريق إقليمية في هذا المجال.

وأعدت الهيئة المسودة الأولى للخارطة ونظمت العديد من الإجتماعات الفنية وعالية المستوى حتى تم إعتمادها والتوافق عليها ، بحضور المدير العام للهيئة والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس بعثة الجامعة العربية في فيينا ورؤساء الوفود العربية في المؤتمر.

وعلى هامش المؤتمر عقد لقاءات بجميع نواب المدير العام للوكالة الدولية وتم التباحث معهم بخصوص المشاريع المشتركة التي اقترحتها الهيئة في العديد من المجالات بالإضافة إلى الإجتماع برئيس بعثة الجامعة العربية في فيينا والتباحث معه حول التنسيق مع الوكالة لمتابعة المشاريع المشتركة.

كما تم الإجتماع بالعديد من رؤساء الوفود والفنيين في المؤسسات ذات العلاقة بالطاقة النووية والتباحث حول المساعدة في تنفيذ خطط الهيئة.