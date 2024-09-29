روسيا: الدفاعات الجوية تسقط 125 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم /الأحد/، إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي.



وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنك) الروسية - أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 125 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية متفرقة خلال الليل.

وأوضح البيان أنه "تم اعتراض وتدمير 67 طائرة مسيرة فوق أراضي منطقة فولغوغراد، و17 فوق أراضي منطقة بيلغورود، و17 فوق أراضي منطقة فورونيج، و18 فوق أراضي منطقة روستوف، وواحدة فوق كل من بريانسك وكورسك وإقليم كراسنودار و3 طائرات بدون طيار فوق بحر آزوف".

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد لقيام طاقم مروحية "كا-52 إم" الروسية، بشن ضربات مباشرة على معدات عسكرية أوكرانية ووحدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، حيث توثق المشاهد لحظة قصف المعدات الأوكرانية ووحدات من القوات المسلحة الأوكرانية من قبل طاقم مروحية "كا-52 إم" الروسية.

وأضافت الدفاع الروسية - في بيان لها - أن "الطيران الحربي الروسي وقوات الصواريخ التابعة للجيش الروسي استهدفت الألوية 21 و41 و115 واللواء الهجومي 82 و95، واللواء الأول للحرس الوطني، وكذلك الألوية 101 و103 و107 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بيلوفودي، بروسكي، بونياكينو، جلوخوف، زورافكا، كوشيروفكا، كوندراتوفكا، كروزوك، مالوشينو، موغريتسا، ميرلوجي، بافلوفكا، ريفياكينو، روفنوي، ريشكي، أولانوفو، وشاليجينو في مقاطعة سومي".