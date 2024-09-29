وزير الاتصالات يستعرض استراتيجية مصر الرقمية والأجندة التشريعية أمام مجلس النواب

استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استراتيجية مصر الرقمية والأجندة التشريعية للوزارة خلال لقائه مع أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي.

شارك في اللقاء عدد من قيادات الوزارة والجهات التابعة لها، حيث تناول النقاش خطط الوزارة لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية الرقمية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال.

أكد الدكتور طلعت أن قطاع الاتصالات تحول من كونه قطاعاً خدمياً فقط إلى قطاع إنتاجي، حيث تمكن من تحقيق زيادات ملحوظة في الصادرات الرقمية، وخلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن جذب الاستثمارات وتوسيع صناعة الإلكترونيات.

وأضاف: أن الوزارة تعمل على تطوير الأجندة التشريعية للقطاع، بما في ذلك قانون تصنيف وتبادل البيانات وقانون الرقم القومي العقاري، لتهيئة بيئة محفزة للاستثمار وتسهيل المعاملات الضريبية للمهنيين المستقلين.

كما أشار الوزير إلى أنه سيتم عقد نقاشات مجتمعية حول القوانين الجديدة مع الشركات العاملة في القطاع، مؤكداً أن الوزارة تعمل على الانتهاء من إنشاء أبراج المحمول وتغطية الطرق السريعة بشبكات الاتصالات خلال المرحلة المقبلة.

كما استعرض الجهود المبذولة لتحسين خدمات الاتصالات وتطوير مكاتب البريد التي ارتفع عددها إلى 4850 مكتباً مقارنة بـ 3600 مكتب في عام 2018.

من جهته، أكد النائب أحمد بدوي على التعاون المثمر بين اللجنة ووزارة الاتصالات والهيئات التابعة لها، مشيداً بجهود الوزارة في جذب الاستثمارات وتطوير صناعة الهواتف المحمولة في مصر، بالإضافة إلى دعم مبادرات بناء القدرات الرقمية.

وفي ختام اللقاء، دار حوار مفتوح بين الوزير وأعضاء اللجنة حول مشروعات الوزارة وخططها المستقبلية لتنمية القطاع.

حضر اللقاء: المهندس بكر البيومي، المهندس محمد شمروخ، المهندس أحمد الظاهر، المهندس محمد نصر، الأستاذ عبده علوان، والدكتورة هبة صالح، والدكتور أحمد خطاب.