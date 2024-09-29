الإحصاء: انخفاض أعداد شهادات الطلاق عام 2023 بنسبة 1.6%

كشفت النشرة السنوية لإحصاء عقود الزواج وشهادات الطلاق لعام 2023، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، أن عدد حالات الطلاق بلغ 265606 حالة عام 2023 مقابل 269834 حالة عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 1.6٪ .



واشار الجهاز إلى أن إجمالي عدد حالات الطلاق في الحضر بلغ 150488 حالة عام 2023 تمثل56.7٪ من جملة حالات الطلاق مقابل 156278 حالة عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 3.7٪.

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كما بلغ عدد حالات الطلاق في الريف 115118 حالة عام 2023 تمثل 43.3٪ من جملة حالات الطلاق مقابل113556 حالة عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 1.4 ٪.



واشار الجهاز الي أن عـدد إشهادات الطلاق بلغ 254923 إشهاداً عام 2023 مقابل 258757 إشهادا عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 1.5٪.



‌اما إشهادات الطلاق طبقا للحضر والريف فبلغت 139969 إشهاداً عام 2023 تمثل 54.9٪ من جملة الإشهادات مقابل 145467 إشهادا عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 3.8٪.



وبلغ عدد إشهادات الطلاق فى الريف 114954 إشهاداً عام 2023 تمثل 45.1٪ من جملة الإشهادات مقابل 113290 إشهاداً عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 1.5 ٪.

‌واوضح الجهاز ان إشهادات الطلاق طبقاً لفئات السن بالنسبة للمطلقين:

فسجلت أعلى نسبة طلاق فى الفئة العمرية (35 -40 سنة) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 46414 إشهاداً بنسبة 18.2٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية (18 - 20 سنة) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 365 إشهاداً بنسبة 0,1 ٪ من جملة الإشهادات وقد بلغ متوسط سن المطلق 40.6 سنة عام 2023.

بينما بالنسبة للمطلقات فسجلت أعلى نسبة طلاق فى الفئة العمرية (25 - 30 سنة) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 44375 إشهاداً بنسبة 17.4 ٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق فى الفئة العمرية (75 سنة فأكثر) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 172 إشهاداً بنسبة 0,1٪ من جملة الإشهادات وبلغ متوسط سن المطلقة 34.4 سنة عام 2023.