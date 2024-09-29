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الأحد 29 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السيسي يشهد استعراض مهارات طلبة وطالبات كلية الشرطة على جهاز "ألفا برايم"

طلاب وطالبات أكاديمية
طلاب وطالبات أكاديمية الشرطة
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شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، استعراض الطلبة والطالبات مهاراتهم على جهاز ألفا برايم، خلال حفل تخريج دفعة جديدة 2024 من طلبة كلية الشرطة والضباط المتخصصين، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

و"ألفا برايم" هو أحد الأجهزة الرياضية التي يبلغ ارتفاعها ما يقرب من 10 أمتار، ويتكون من عدة مستويات، وهو وحدة تدريبية متقدمة لتدريب طلبة وطالبات الكلية تحت ضغط الأماكن المرتفعة والممرات الضيقة.

ويظهر الطلبة والطالبات على الجهاز أثناء أداء وضع الطيران المؤمن بارتفاعات متصاعدة الصعوبة، مما يتطلب لياقة بدنية عالية وشجاعة وإقدامًا وكسرًا لحاجز الخوف.

واستعرض الطلبة مهاراتهم على حوائط التسلق خلال مهارات أداء التسلق الحُر بشكل تتابعي، ويظهر على المستوى الأول من الجهاز الطلبة والطالبات أثناء أداء "كاتا" القتالية الموحدة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي جهاز ألفا برايم كلية الشرطة أكاديمية الشرطة