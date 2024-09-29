جهود محلية ناصر ببني سويف في ملفات النظافة والتعديات ومتابعة مستوى الخدمات

عقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر شمال بني سويف، برئاسة شوقي هاشم، اجتماع مع رؤساء الوحدات القروية لمناقشة ملفات التصالح والتعديات، ومتابعة التغيرات المكانية في المدينة والقرى. حضر الاجتماع مصطفى الدمرداش نائب رئيس المركز، حيث تم التأكيد على ضرورة الانتهاء من الأعمال والتكليفات الموكلة لكل وحدة.

ياتي ذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تتوالى المتابعات الميدانية لإيقاف التعديات، وحملات النظافة اليومية في شوارع المدن الرئيسية والفرعية ،ورفع إشغالات الطريق العام، المخلفات والقمامة من القرى والميادين.

وفي قرية دلاص، تمت متابعة أعمال تمهيد وتسوية مداخل وشوارع القرية، ومشروع النظافة. كما تم تجميل مدخل الوحدة المحلية من خلال قص الأشجار وتمهيد الحديقة. وفي إطار مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تمت متابعة رصف مدخل قرية طنسا الملق على مسافة 3كم، ووضع التربة الزلطية، بالإضافة إلى متابعة مشروع الصرف الصحي وحالات الإشغال بقرية طحابوش والرد على المتغيرات، في حين قام مجلس قروي دنديل بإزالة حالة تعد على الأرض الزراعية بقرية البرج بمساحة نصف قيراط، إلى جانب متابعة أعمال النظافة.

وفي قرية بني عدي، تمت إزالة سور على أرض زراعية بقرية الزيتون، كما تم ردم أساس بقرية الزيتون، ومتابعة أعمال الصرف الصحي هناك.، بينما قامت رئاسة قرية بهبشين، بمتابعة توصيل خط مياه الشرب للمشروع الطبي، ومتابعة مشروع النظافة على الترعة المردومة، وفي قرية أشمنت، تم مصادرة خلاطة أثناء صب سقف دور أول علوي في منشأة الشركة بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.