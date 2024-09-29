عميد "تمريض الإسكندرية" تتفقد قاعات المحاضرات لاستقبال الطلاب الجدد

تفقدت الدكتورة نفرتيتي حسن زكى عميد كلية التمريض جامعة الإسكندرية، عدد من قاعات المحاضرات بكلية تمريض، والتاكد من استعداد الجامعة لإستقبال الطلاب الجدد والقدامى، وانتظام الدراسة بها لكافة الفرق، وإلتزام طلابها وإدارتها بالتعليمات الجامعية.

وشددت عميد كلية التمريض في جولتها على أهمية تفقد المعامل الخاصة بالتمريض بمختلف أنواعها، ومدى أهمية انتظام الدراسة العلمية بمختلف أقسامها، وقدمت التهاني للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة على بداية عام دراسي جامعي جديد 2024-2025، متمنية لهم عاما دراسيا سعيدا ومزيد من التفوق والنجاح.

وجاء ذلك بحضور الدكتورة حنان الشربيني وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سحر لماضه وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة عواطف الشرقاوي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومحمد عطية قائم بعمل أمين الكلية.