أسما إبراهيم تدعم لبنان: "عيشت فيها أحلى أيام حياتي"

دعمت الإعلامية أسما إبراهيم الشعب اللبناني، بعد العدوان الإسرائيلي المجرم على الأراضي اللبنانية، والذى بدأ منذ أيام ومستمر حتي الآن.

ونشرت الإعلامية اسما إبراهيم على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، عدد من الصور لها فى لبنان لتشارك بها جمهورها.

وعلقت الإعلامية اسما إبراهيم على الصور "عيشت فيها أحلي أيام حياتي وأجمل الأوقات وسط شعب محب للحياه، يارب النصر لهذا البلد يارب احمي لبنان وشعبها".

يشار أن العدوان الإسرائيلي يمارس كل أشكال الإجرام والمجازر الإنسانية، بقصف دولة لبنان وقتل المدنيين، وهدم المنازل وكل المباني الحيوية بالدولة.

وأعلن جيش العدوان الإسرائيلي استشهاد حسن نصرالله رئيس حزب الله أمس، بعد القصف الذى استهدف موقعه منذ ساعات.

يذكر أن العدوان الإسرائيلي المجرم مازال يمارس كل ألوان جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني، منذ أكتوبر الماضي وحتي الآن.