الإحصاء: أعلى نسبة زواج بين الحاصلين على شهادة متوسطة خلال 2023

كشفت النشرة السنوية لٱحصاء عقود الزواج وشهادات الطلاق لعام 2023 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد، عن أن أعلى نسبة زواج بين الحاصلين على شهادة متوسطة حيث بلغ عدد العقود بها 378248 عقداً بنسبة 39.4٪ بالنسبة للازواج.



واوضحت النشرة، انه بالنسبة للزوجات فسجلت أعلى نسبة زواج بين الحاصلات على شهادة متوسطة حيث بلغ عدد العقود بها 301811 عقداً بنسبة 31.4 ٪ .

واشارت النشرة الي ان معدل الزواج

و هو عدد عقود الزواج التي تمت خلال العام لكل ألف من السكان في منتصف نفس العام.

وتشير الإحصائية إلى، انه بلغ معدل الزواج على مستوى الجمهورية 9.1 في الألف عام 2023 مقابل 9.0 في الألف عام 2022.

‌ب- بلغ معدل الزواج بالحضر 8.6 في الألف مقابل 9.5 في الالف بالريف في عام 2023.

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وبلغ أعلى معدل زواج 16.5 في الألف بمحافظة أسوان ، بينما بلغ أقل معدل زواج 5.9 في الألـف بمحافظة الجيزة.