بني سويف: توريد أكثر من 70 طن قمامة لمصنع السماد العضوي في سمسطا

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا جنوب بني سويف، برئاسة مدحت صلاح، ملف المتغيرات المكانية والموقف التنفيذي لرصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة، حيث تم تنفيذ الإزالة في المهد لأعمال بناء علي أرض زراعية بزمام هندفا المدينة ، وبقري الشنطور، وبدهل ودشطوط، ومازورا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي ملف النظافة تم تنفيذ حملة نظافة بشوارع المدينة، تم خلالها تفريغ الحاويات الثابتة ورفع القمامة بمحيط المدارس والمصالح الحكومية ودور العبادة وجمع المخلفات المنزلية من دائرة المجالس القروية والتي تم خلالها توريد أكثر من 70 طن لمصنع السماد العضوي بالظهير الصحراوي، فضلاً عن تحرير عدة إنذارات لمخالفات بيئية وإشغالات طريق، فضلا عن صيانة أعمدة الإنارة بتجمع مصطفى جلال التابع لمجلس قروي مازورا .