الإحصاء: ارتفاع عقود الزواج لـ 961220 عقدا خلال 2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء اليوم الأحد، النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2023، حيث بلغ عدد عقود الزواج 961220 عقدا عام 2023 مقابل 929428 عقداً عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 3.4٪، بينما بلغت عدد حالات الطلاق 265606 حالة عام 2023 مقابل 269834 حالة عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 1.6٪ .

واشار الجهاز الي انه من أهم مؤشرات النشرة انه سجلت عقود الزواج في الحضر 388696عقداً عام 2023 تمثل 40.4 ٪ من جملة العقود مقابل 384468 عقداً عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 1.1٪.

‌كما بلغ عدد عقود الزواج في الريف 572524عقداً عام 2023 تمثل 59.6٪ من جملة العقود مقابل 544960 عقداً عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 5.1 ٪.

ولفت الجهاز الي انه سجلت أعلى نسبة زواج في الفئة العمرية (25 - 30 سنة) حيث بلغ عدد العقود بها 400846عقداً تمثل 41.7٪ من جملة العقود ، وقد بلغ متوسط سن الزوج 30.3 سنة عام 2023.



‌اما بالنسبة للزوجات فسجلت أعلى نسبة زواج في الفئة العمرية (20 - 25 سنة) حيث بلغ عدد العقود بها 379246 عقدا تمثل 39.5٪ من جملة العقود، وقد بلغ متوسط سن الزوجة 24.8 سنة عام 2023.