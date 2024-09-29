رئيس أكاديمية الشرطة يوجه رسالة للخريجين: "اجعلوا مصر أمانة في أعناقكم"

قال اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية، ورئيس أكاديمية الشرطة، خلال احتفالية تخريج دفعة جديدة من الأكاديمية، إن ما تشهدونه اليوم هو ثمار جهد متطرد وعمل متواصل مضت فيه الأكاديمية لاستكمال ما قد بدأته من تطوير وتحديث لمواكبة القفزات السريعة للدولة المصرية مرتكزة في ذلك على ثوابت استراتيجية أمنية معاصرة.

ووجه رئيس أكاديمة الشرطة رسالة للطلاب الخريجين: “أقف بينكم لا تسعفني الكلمات وأنا أقف بينكم حاملًا مشاعر يملأها الفخر والعزة معبرًا عن صادق تهنئتي لكم بيوم عيدكم وفرحة تخرجكم في يوم تترسخ فيه القيم وتجدد فيه المعنى الحقيقي لتواصل الأجيال وأوصيكم أن تكونوا للوطن درعًا وللحق زودًا وللعدل سندًا وللضعفاء عونًا وللآثمين ردعًا فأجعلوا مصر أمانة في أعناقكم وسطروا بعظيم أعمالكم مسيرة عطرة للحفاظ على الوطن وتحقيق الأمن والأمان لحفظ مقدساته”.

يقام الحفل بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وأعضاء هيئة الشرطة، ولفيف من قادة وضباط القوات المسلحة، وممثلين من عدة وزارات وأهالي الطلا