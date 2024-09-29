الصين تعرب عن معارضتها انتهاك سيادة لبنان وأمنه

أعربت الصين عن معارضتها انتهاك سيادة لبنان وأمنه، كما عبرت عن قلقها إزاء اشتعال التوتر بين إسرائيل ولبنان.



وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في بيان له اليوم /الأحد/، إن "الصين تتابع عن كثب مقتل زعيم "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إثر غارة جوية على العاصمة اللبنانية بيروت، أمس الأول /الجمعة/".

وأضاف البيان، الذي أوردته شبكة /سي جي تي إن/ الصينية، إن "بكين تعارض انتهاك سيادة لبنان وأمنه، كما تعارض وتدين أي عمل ضد المدنيين الأبرياء، وأي خطوة من شأنها تأجيج العداء وتصعيد التوترات الإقليمية".

ودعت الصين، بحسب البيان، الأطراف المعنية، خاصة إسرائيل، إلى اتخاذ إجراءات فورية لتهدئة الوضع، ومنع الصراع من التصعيد أو حتى الخروج عن السيطرة.