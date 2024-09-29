رئيس أكاديمية الشرطة: تخريج 1193 طالبا بنظام الـ4 سنوات منهم 48 وافدا من فلسطين

رحب اللواء هاني أبو المكارم، اليوم الأحد، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، بالرئيس السيسي والحضور في حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية.

وقال رئيس أكاديمية الشرطة، إنه تم اليوم تخريج عدد 1193 طالب وطالبة، بنظام الـ4 سنوات، منهم 48 طالب وافد من دولة فلسطين الشقيقة، بنسبة نجاح بلغت 99.1%.

وتابع، أنه تم أيضًا تخريج 1379 من طلبة الكلية الحاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق، بنسبة نجاح بلغت 99.9 %، وجميعهم حصلوا على درجة الماجستير في القانون.

وأكد «أبو المكارم»، أنه تم تخريج عدد 146 طالبة من الحاصلات على شهادتي الليسانس في الحقوق والبكالريوس في التربية الرياضية، بنسبة نجاح بلغت 100%.

وأضاف، أنه تم تخريج 313 طالبًا وطالبة من قسم الضباط المتخصصين بنسبة 100%، وحصلوا جميعهم على دبلوم إدارة الأزمات والكوارث.

وأكمل رئيس أكاديمية الشرطة، أنه تم تخريج عدد 20 طالبًا من رعايا الدول الأفريقية الناطقين باللغتين الإنجليزية و الفرنسية، وذلك في إطار المنحو السنوية التي تقدمها وزارة الداخلية للدول الأفريقية.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة.