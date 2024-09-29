"الوعي الأثري" بالفيوم تنظم ورشة عمل عن الرياضة في مصر القديمة

نظمت، اليوم الأحد، إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم، ندوة وورشة عمل عن الرياضة في مصر القديمة بمركز شباب المحافظة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة.

تحدث الدكتور عاصم موسى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم عن أهمية المبادرة وعن إنطلاق مثل هذه المبادرات الرئاسية وتنفيذها تترك أثرا طيبا وعملا واقعيا على الأرض وتلقى دعما وقبولا ويستفيد منها جموع المواطنين.

وقامت نرمين عاطف مديرة إدارة الوعي الأثري" بتوضيح أهمية برامج الوعي الاثري التى تساهم بشكل كبير في تنمية الحركة السياحية التي تعد احد اهم مصادر الدخل القومي وبناء وعي الشباب بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي العريق لمصر والمواقع الاثرية والتراثية وتعزيز الهوية الوطنية ودعم رؤية مصر في بناء مجتمع متحضر.

وقامت ميرفت عازر مفتش آثار بإدارة الوعي الأثرى بشرح الرياضة في مصر القديمة، وأن هناك العديد من الألعاب الرياضية التي تمارس اليوم، كانت تُلعب أيضًا خلال العصور المصرية القديمة. تُظهر ذلك في العديد من الرسوم التوضيحية على جدران المقابر والآثار مثل الوثب الطويل والمصارعة ورفع الأثقال والتجديف والسباحة والرماية وألعاب القوى وصيد الأسماك وغيرها.

كما شهدت الفعالية حضورًا مميزًا من طلاب وطالبات مركز شباب المحافظة وعبروا عن شغفهم بالاطلاع على التراث المصري والتعلم عن الحضارة التي تعد من أقدم حضارات العالم.

وشارك بالندوة توبة امين مدير مركز شباب المحافظة وايفت اميل وهدى محمد مفتشات بإدارة الوعي الأثرى.

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