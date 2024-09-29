الأول على كلية الشرطة 2024: الانضباط مفتاح النجاح

قال الملازم أحمد جهاد الشربيني الأول على دفعة كلية الشرطة 2024 إنَّ مفتاح النجاح الانضباط، ومن خلاله يمكن التوفيق بين المجال التدريبي والدراسي، موضحًا أنَّ كلية الشرطة علمت الطلاب كيفية التعاون وضبط النفس.

وعبّر «الشربيني» خلال لقاء له مع قناة «إكسترا نيوز» عن فخره بتكريم الرئيس السيسي له في حفل تخرج كلية الشرطة، قائلًا: «فخور باللي وصلت له، وتكريم الرئيس السيسي، وهذا التكريم فخر لأي حد، هذا تكريم لأسرتي لأنّها تعبت معي، وهذه هي البداية وفي المجال العملي نقدر نثبت الكفاءة، ونوعد الرئيس السيسي والمصريين بالحافظ على الأمن والاستقرار».