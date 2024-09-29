طبيبة تكشف أفضل الأطعمة للوقاية من الأمراض في الخريف

كشفت الدكتورة نوريا ديانوفا خبيرة التغذية المدير التنفيذي لمركز بحوث التغذية الصحية عن بعض المنتجات والأطعمة التي يجب إدراجها في النظام الغذائي في الخريف للوقاية من الأمراض وفق الما نشرته مجلة “نوفوستي”.

وتقول : يجب أولا إضافة منتجات منخفضة السعرات الحرارية مثل الجزر، البنجر، لأنها تحتوي على نسبة عالية من فيتامين А كما تحتوي على الألياف الغذائية التي تعتبر غذاء مثاليا لميكروبيوم الأمعاء.

وتشير إلى أنه يجب أن يحتوي النظام الغذائي اليومي على الفواكه والثمار، مثل الحمضيات والكيوي وغيرها لأنها مصدرا مهما لفيتامين С والألياف الغذائية وكذلك الموز لأنه يحتوي على البوتاسيوم الذي يؤثر إيجابيا في عمل القلب أما الثمار فغنية بفيتامينات C، A، E، ومجموعة فيتامين В والبيوفلافونويد، وهذه جميعها تعزز منظومة المناعة بالاضافة الى الأسماك الدهنية وتعتبر أسماك الماكريل والرنجة مصادر ممتازة للحصول على أحماض أوميغا-3 الدهنية غير المشبعة وبروتينات تقوي منظومة المناعة وتحسن حالة الجلد وعمل القلب.

كما يعد تناول المكسرات والبذور من أهم المنتجات لتجديد الطاقة للجسم ومصادر جيدة للدهون الصحية بما فيها أحماض أوميغا-3 الدهنية والفيتامينات والعناصر المعدنية وخاصة المغنيسيوم والزنك التي تدعم الجهاز العصبي ومنظومة المناعة في الطقس البارد.

كما ان الفواكه المجففة والتمور، المشمش والخوخ والبرقوق والزبيب الأسود هي أفضل بديل للسكر وبالإضافة إلى ذلك تحتوي على الفيتامينات والعناصر المعدنية والألياف الغذائية.

ويعد تناول الأطعمة المخللة والمخمرة، الملفوف والبنجر والجزر هي أطعمة منخفضة السعرات الحرارية وغنية بفيتامين С وحمض اللبنيك ولها خصائص مطهرة وتساعد هذه الخصائص على امتصاص وتركيب فيتامينات مجموعة В.