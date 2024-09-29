ملازم تحت الاختبار: التحاق شقيقي الأكبر بأكاديمية الشرطة شجعني لاتخاذ الخطوة

قالت سامية محمد شمس، ملازم تحت الاختبار وخريجة بأكاديمية الشرطة، إنّها تخرجت في كلية الحقوق جامعة طنطا، بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف، ثم التحقت بأكاديمية الشرطة، موضحة أنّ مجالها يختلف عن الضباط المتخصصين، إذ إنّ مجال العمل لديها أمنيا مثل ضباط القسم العام بمعنى ضابط شامل كل المجالات.

وأضافت «شمس»، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر «إكسترا نيوز»، أنّها درست في أكاديمية الشرطة لمدة عامين، كما أنّها حصلت على الماجستير في القانون الخاص من جامعة عين شمس، مشيرة إلى أنّ شقيقها الأكبر سبقها والتحق بالأكاديمية من قبل ما دفعها إلى أخذ هذه الخطوة، كما أنّ شقيقها الصغير التحق بالقسم العام أيضًا، بالتالي كان لديها حافز كبير للالتحاق بالأكاديمية.