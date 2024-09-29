ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن ، بينما غادر عدد 9 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25081 طن تشمل : 15044 طن يوريا و 631 طن رمل و 4300 طن اسمنت و 886 طن كلينكر و 4220 طن مولاس .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 39497 طن تشمل : 3375 طن حديد و13200 طن سكر و 5600 طن فول صويا و 1220 طن خردة و 777 طن خشب زان و 5325 طن قمح و 10000 طن ذرة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 245 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 170 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2883 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 111501 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 191026 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3615 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية ، و عدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من السخنة ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4392 حركة.

ومن جانبه اكد اللواء بحري طارق عدلي عبد الله رئيس مجلس الادارة على تمام جاهزية كافه مرافق الميناء خاصة رصيف الرورو لاستقبال السفن الخاصة بخط النقل البحري المنتظر تشغيله طبقا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل نظراً للأهمية القومية التي يتمتع بها المشروع والذي يعد بوابة لنقل البضائع المصرية خاصة الحاصلات الزراعية المصرية إلى ايطاليا ومعظم دول اوروبا مما يسهم في زيادة حركة الصادرات المصرية إلى مختلف دول العالم.