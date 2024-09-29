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الأحد 29 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انطلاق فعاليات مشروع «وحدة البناء والدعم النفسي» بمعاهد مطروح الأزهرية

انطلاق فعاليات «وحدة
انطلاق فعاليات «وحدة البناء والدعم النفسي» بأزهر مطروح
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أعلن عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الأحد، انطلاق فعاليات مبادرة «وحدة البناء والدعم النفسي» بمعاهد مطروح الأزهرية، والتي تندرج ضمن برامج قطاع المعاهد الأزهرية في المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان المصري». 

رئيس أزهر مطروح: المبادرة تهدف لتحسين مستوى الطلاب 

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، أن الهدف من المشروع هو وضع خطط لتحسين مستوى طلاب المرحلة الابتدائية ضعاف المستوى، والطلاب الحاصلين على أقل من ٦٥% خلال امتحانات النقل للعام الدراسي ٢٠٢٣م- ٢٠٢٤م، مؤكدا  أنه تم توجيه المختصين بمتابعة تنفيذ المشروع علي النحو الأمثل، وكتابة تقارير دورية لرصد أي عقبات تحول دون تحقيق أهداف البرنامج.

وأشار الدكتور طلعت كمال، منسق المبادرة، أن وحدة البناء المعرفي والدعم النفسي تستهدف الطلاب الضعاف في حفظ القرآن الكريم، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، فضلًا عن تعلم أحكام القرآن الكريم، وتقديم الدعم النفسي الكامل للتلاميذ والطلاب.

منسق المبادرة: تنفيذ فعاليات وأنشطة متنوعة لتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة 

وأشار منسق المبادرة إلى أن معاهد مطروح الأزهرية؛ شهدت اليوم فعاليات وأنشطة متنوعة، وتم التركيز فيها على تحسين بيئة التعلم، وتقديم الدعم النفسي للطلاب، بما يتماشى مع الخطط والتوجيهات المنظمة للمبادرة.
يأتي ذلك في إطار اهتمام الأزهر الشريف برفع المستوى العلمي للطلاب والاهتمام بالمرحلة التمهيدية لرياض الأطفال والمرحلة الابتدائية.

انطلاق فعاليات مشروع «وحدة البناء والدعم النفسي» بمعاهد مطروح الأزهرية

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مطروح الأزهر عبد العظيم سالم رئيس الادارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري مبادرة وحدة البناء والدعم النفسي