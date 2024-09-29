أحد خريجي أكاديمية الشرطة: تعلمنا كيف نتعامل مع الناس تحت ضغوط وحسن إدارة الأزمات

قال محمد طارق أحد خريجي أكاديمية الشرطة، إنه حاصل على ليسانس حقوق، ودرس في كلية الشرطة عامين، وحصل على دبلومة علوم الشرطة.

ولفت خلال حديثه لقناة إكسترا نيوز، إلى أن الكلية وفرت ماجيستير من جامعة عين شمس، وأنه استفاد جدًا من هذين العامين، مضيفًا أن الالتحاق بعد الجامعة صعب، لكن الكلية قادرة على تأهيل الطلاب للانضباط.

وأضاف أنه حصل على الماجيستير من جامعة عين شمس، مردفًا: "تعلمنا في الكلية، كيف نتعامل مع الناس تحت ضغوط، وكان هناك فرق تأهيلية لكيفية التعامل مع الناس، وكيف ندير الأزمات، لأن الفترة الماضية شهدت كوارث وأزمات، لكن مصر قدرت تعديها بفضل الإدارة الجيدة والكوادر".

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قليل، حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة.