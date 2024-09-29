اليابان: إجلاء 1400 شخص في "أوكيناوا" لتفكيك قنبلة ترجع لزمن الحرب العالمية الثانية

أمرت السلطات اليابانية اليوم /الأحد/ بإجلاء قرابة 1400 شخص من مدينة "ناها" بمحافظة "أوكيناوا" الواقعة جنوب غرب البلاد استعدادا لتنفيذ عملية تفكيك قنبلة ترجع لزمن الحرب العالمية الثانية.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه تم العثور على القنبلة خلال القيام بأعمال للصرف الصحي في منطقة سكنية بمدينة "ناها" - عاصمة أوكيناوا -، مشيرة إلى أن هذه المنطقة شهدت قتالا شرسا بالقرب من المقرات التي بناها الجيش الإمبراطوري الياباني المنحل حاليا تحت قلعة "شوري" التاريخية خلال معركة أوكيناوا التي وقعت قبل 79 عاما مضت.

وكان تحقيق أجرته قوات الدفاع الذاتي اليابانية البرية قد خلص إلى أن القنبلة تزن 250 كيلوجراما وأسقطت من طائرة عسكرية أمريكية.

وحث مسؤولو مدينة "ناها" نحو 1400 شخص، من سكان وموظفي شركات ونزلاء فنادق، يتواجدون في دائرة نصف قطرها 280 مترا تقريبا من مكان القنبلة، على الإخلاء بشكل مؤقت اعتبارا من الساعة (8:50) صباحا بالتوقيت المحلي والإقامة في مراكز إجلاء مؤقتة، إلى حين انتهاء أعمال التفكيك التي من المتوقع أن تنتهي في حوالي الساعة الثانية بعد ظهر اليوم.

يشار إلى أنه مع قرب انتهاء الحرب العالمية الثانية، تعرضت محافظة "أوكيناوا" لقصف هائل بذخيرة يقدر وزنها بإجمالي نحو 200 ألف طن، يعتقد أن حوالي 10 آلاف طن منها لم تنفجر بعد.