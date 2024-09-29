استشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي شمال ووسط قطاع غزة

أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد ثلاثة فلسطينيين اليوم /الأحد/، في قصف طائرات الاحتلال شمال ووسط قطاع غزة.



وقالت المصادر - في تصريح وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن استشهاد الفلسطينيين جاء في قصف طائرات الاحتلال محيط مستشفى كمال عدوان في مخيم جباليا، كما استشهد شاب جراء استهدافه من طائرة مسيرة للاحتلال وسط مخيم النصيرات.

وأضافت أن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت قذائف صوب منازل المواطنين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، إلى 41،586، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما بلغت حصيلة الإصابات 96،210، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.