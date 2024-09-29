جامعة أسوان تنظم 3 قوافل طبية وبيطرية وزراعية بقرية الحجز بحرى بإدفو

نظمت جامعة أسوان 3 قوافل متنوعة طبية وبيطرية وزراعية تحت رعاية الدكتور أيمن محمد عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "بداية جديدة لبناء الإنسان" للتنمية البشرية .

ومن جانبه أوضح الدكتور لؤى سعد الدين رئيس جامعة أسوان إلى أنه وفقاً للتنسيق مع محافظ أسوان ، ومع بداية أول يوم للدراسة للعام الجامعى 2024/2025 ، تم تنظيم القوافل بقرية الحجز بحرى التابعة لمركز إدفو حيث إستهدفت نحو 53 ألف نسمة داخل 14 نجع ، والقرية مدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

ولفت سعد الدين إلى أنه بدأ عمل القوافل بإلتقاط الصور التذكارية بحضور رئيس الجامعة ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة ، والمشاركين بهذه القوافل ، ثم توجهت لبدء أعمالها ، والتي إستمرت نحو 9 ساعات متواصلة .

ملحمة من التكاتف والتكامل للإرتقاء بمستوى الخدمات

وأشار الدكتور لؤى سعد الدين أثناء لقاؤه مع أهالى قرية الحجز بحرى الى أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية تقوم أجهزة الدولة المصرية في ملحمة من التكاتف والتكامل للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

ولفت إلى أن القافلة الطبية شملت 7 تخصصات للعظام والأسنان والأطفال والباطنة والنساء والتوليد والجلدية والجراحة من خلال مشاركة 13 طبيب وطبيبة وتمريض، فيما شملت قافلة الإرشاد الزراعى 6 تخصصات مختلفة، وقافلة الطب البيطرى 7 أطباء بيطريين ، وتم تقديم الخدمات الطبية والبيطرية والعلاجية وسط إشادة وشكر من المواطنين على هذه الجهود المبذولة لتحسين مستوى معيشة ، وتوفير حياة كريمة لهم .

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