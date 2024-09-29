اليوم.. ناصيف زيتون يحيي حفلا غنائيا في أوبرا دبي

يستعد الفنان ناصيف زيتون لإحياء حفل غنائي اليوم الأحد في أوبرا دبي.

ومن المنتظر أن يقدم ناصيف خلال الحفل مجموعة من أبرز أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور منها:"بالأحلام"، "أوقات"، و"مجبور".

يشار إلى أن ناصيف احتفل في يوليو الماضي بزواجه على الفنانة دانييلا رحمة وفرض العروسان على الحفل غياب وسائل الإعلام بشكل كامل، بالإضافة إلى منع التصوير، إذ تم وضع جميع هواتف المدعوين داخل خزائن مخصصة لمنع استخدام الكاميرات.

وشارك ناصيف زيتون صور زفافه على دانييلا رحمة بعد مرور خمسة أيام على إقامة الحفل الذي حضره المقربون بعيدا عن أعين السوشيال ميديا والإعلام.