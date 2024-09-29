غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف بعلبك وقرى البقاع الشمالي

منذ الساعة الخامسة فجرًا يوم الأحد، تعرضت مدينة بعلبك وقرى القضاء لسلسلة غارات مكثفة من قبل الطيران الإسرائيلي، وفقًا لتقارير الوكالة الوطنية للأنباء اللبنانية.

استهدفت الغارات المعامل والمستودعات والمزارع والمناطق المأهولة بالسكان، حيث بدأت الضربات عند الخامسة والربع صباحًا واستمرت حتى الضربة الأخيرة التي استهدفت طريق الكيال بعد السابعة صباحًا.

شملت الغارات أيضًا بلدات شعت، سرعين، عين السودا، النعنعية، يونين، طاريا، وبوداي، مما أدى إلى تصاعد القلق في المنطقة وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الأمنية. تأتي هذه الهجمات في ظل توترات إقليمية متزايدة، مما يثير تساؤلات حول تداعياتها المحتملة على المدنيين والمناطق المستهدفة.