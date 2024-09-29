ads
الأحد 29 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف بعلبك وقرى البقاع الشمالي

غارات إسرائيلية
غارات إسرائيلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

منذ الساعة الخامسة فجرًا يوم الأحد، تعرضت مدينة بعلبك وقرى القضاء لسلسلة غارات مكثفة من قبل الطيران الإسرائيلي، وفقًا لتقارير الوكالة الوطنية للأنباء اللبنانية.

 

 استهدفت الغارات المعامل والمستودعات والمزارع والمناطق المأهولة بالسكان، حيث بدأت الضربات عند الخامسة والربع صباحًا واستمرت حتى الضربة الأخيرة التي استهدفت طريق الكيال بعد السابعة صباحًا.

 

شملت الغارات أيضًا بلدات شعت، سرعين، عين السودا، النعنعية، يونين، طاريا، وبوداي، مما أدى إلى تصاعد القلق في المنطقة وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الأمنية. تأتي هذه الهجمات في ظل توترات إقليمية متزايدة، مما يثير تساؤلات حول تداعياتها المحتملة على المدنيين والمناطق المستهدفة.

 

 

غارات الطيران الإسرائيلي بعلبك