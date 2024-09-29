"أكسيوس": إسرائيل تطلب من الولايات المتحدة ردع إيران بعد اغتيال زعيم حزب الله

أورد موقع "أكسيوس" الأمريكي أن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة، اتخاذ خطوات لردع إيران عن مهاجمة إسرائيل؛ ردا على الغارة الجوية الإسرائيلية في بيروت التي أدت إلى مقتل زعيم "حزب الله" حسن نصر الله وجنرال إيراني كبير.



جاء الطلب الإسرائيلي للحصول على الدعم الأمريكي بعد أن تغير موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجاه الدفع الأمريكي لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله وشن الهجوم الضخم دون التشاور المسبق حتى مع حث الولايات المتحدة على خفض التصعيد.

ونقل موقع "أكسيوس" عن أحد المسئولين الأمريكيين القول - عن اغتيال نصر الله - "من المحبط أن يفعل الإسرائيليون هذا دون استشارتنا ثم يطلبون منا أن ننظف عندما يتعلق الأمر بردع إيران".

وأشار المسؤولون الأمريكيون - بحسب الموقع - إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن تدعم قتل نصر الله، لكنها محبطة بسبب الافتقار إلى التشاور والشفافية من الجانب الإسرائيلي.

وأضافوا أن الأولوية القصوى لإدارة بايدن الآن هي تجنب غزو بري إسرائيلي في لبنان، فضلا عن منع التدخل الإيراني المباشر في القتال والتوصل إلى حل دبلوماسي؛ يسمح للمدنيين على جانبي الحدود الإسرائيلية اللبنانية بالعودة إلى ديارهم.