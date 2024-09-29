يحسن عملية الهضم.. تعرف على فوائد تناول البنجر باعتدال

أعلنت الدكتورة مارينا تشيرنيايفا خبيرة التغذية الروسية عن أهمية تناول ثمار البنجر باعتدال فى الحفاظ على الصحة العامة والوقاية من بعض الامراض وفقا لما نشرته مجلة إزفيستيا.

وتقول: يحتوي البنجر على العديد من الفيتامينات والعناصر المعدنية وكذلك أحماض عضوية الأكساليك والخليك كما أنه غني بمضادات الأكسدة والحديد ولذلك يفيد تناوله في حالة عدد كبير من الأمراض كما يؤثر إيجابيا في مستوى ضغط الدم ويحسن سيولة الدم وعملية الهضم.

والبنجر هو ثمار منخفض السعرات الحرارية وهذه مسألة إيجابية ولكن من جانب آخر 90-99 بالمئة من تركيبه سكروز ولذلك يجب على من يعاني من الوزن الزائد أو من داء السكري تناوله بحذر.

وتشير إلى أنه لا ينصح بتناول البنجر بكميات كبيرة لأنه يحتوي على إنزيم يمكن أن يؤثر سلبا في الغشاء المخاطي للمعدة والأمعاء ويسبب تفاقم التهاب المعدة.

وتقول: لا توجد معايير واضحة لتناول البنجر ولكن من الأفضل تناول نصف حبة أو حبة صغيرة منه وليس يوميا لأن الأحماض المفيدة الموجودة فيه، يمكن أن يكون لها تأثير سلبي مثل تفاقم أمراض المفاصل.