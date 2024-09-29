ورش رسم وندوات توعوية ضمن مبادرة "بداية جديدة" في دمياط

واصلت مديرية التربية والتعليم في دمياط، تحت إشراف محمد رمضان وكيل الوزارة والدكتورة رباب زيدان وكيل المديرية، جهودها في تفعيل مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، حيث واصل تعليم دمياط تميزه في مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" في إطار حرصها على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ومحافظ دمياط الدكتور أيمن الشهابي.

تم تنفيذ العديد من الأنشطة والورش المتنوعة التي تستهدف تنمية مهارات وقدرات الطلاب، حيث نظمت إدارة الموهوبين والتعلم الذكي برئاسة أماني طراف ثالث العديد من الورش والندوات في مختلف مراكز الشباب بالمحافظة.

ففي مركز شباب عزبة البرج، أقيمت ورشة عمل في مجال الرسم تحت إشراف أمل الحلاج وسامية الدبسى، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة. كما تم تنظيم ندوة توعوية حول التغذية الصحية والوقاية من الأمراض قدمتها الدكتورة سلوان كسيبه ومنار أحمد بمشاركة مديرية الصحة.

وفي مركز شباب كفر سعد البلد، أقيمت ورشة عمل أخرى في مجال الرسم، بالإضافة إلى ندوة عن تنمية الذات وإدارة الوقت قدمها ابراهيم كمال الباز.

كما نظم قسم الموهوبين بإدارة دمياط برئاسة مرفت القطان، بالتعاون مع إدارة الشباب والرياضة، ندوة عن تطوير الذات قدمتها سهير غراب، وورشة عمل في الرسم لتنمية قدرات الموهوبين وتعزيز قيم الولاء والانتماء.

وتؤكد هذه الأنشطة المتنوعة حرص مديرية التربية والتعليم بدمياط على تقديم برامج تعليمية متميزة تساهم في بناء شخصية الطالب المتكاملة، وتنمية مهاراته وقدراته الإبداعية، وتأهيله ليكون فردًا فعالًا في المجتمع.

حققت مديرية التربية والتعليم دمياط، بقيادة محمد رمضان غريب وكيل الوزارة إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجلها الحافل، حيث حصلت إدارة التنمية المستدامة بالمديرية برئاسة ميرفت الحليلي على ستة مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مسابقات وزارة التربية والتعليم للعام الحالي.

جاء هذا الإنجاز تتويجًا لجهود كبيرة بذلتها المدارس والطلاب والمعلمين في مجال التعليم البيئي والتنمية المستدامة. وقد تمكنت مدارس دمياط من التفوق في عدة مجالات، منها المشاريع البيئية، والأبحاث العلمية، والممارسات البيئية المتميزة.