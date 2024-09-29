"صحة دمياط": الكشف على 1344 مواطنا بالمجان خلال قافلة طبية

أعلنت مديرية الصحة في دمياط، عن استمرار الجهود لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية و معمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط و إشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و بمتابعة ميدانية من اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد للتأكد من تقديم خدمات متميزة للمواطنين وبالتنسيق مع وحدة السكان، وفى إطار الجهود المبذولة ضمن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية " بداية جديدة لبناء الإنسان " .

وفى هذا الصدد، ذكر الدكتور محمد بدران مدير مديرية الصحة انه تم إطلاق قافلة بعزبة عبد الرحيم بمركز كفر البطيخ خلال يومى الجمعة والسبت، تضمنت ١٠ عيادات باجمالى ٨ تخصصات طبية ، حيث تردد عليها ١٣٤٤ مواطن تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل عدد ٤ حالات لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات ، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لحالة بالإضافة إلى إجراء ٢٧٤ تحليل بمعمل الدم و ٣٠ تحليل بمعمل الطفيليات ، و كذلك فحص ٣١ حالة بالأشعة و ٣١ حالة أخرى بالسونار ، كما تم فحص ١١٧حالة ضمن حملة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر و أيضًا عقد ١٠ ندوات توعوية للتثقيف الصحى على هامش القافلة تردد عليها ١٣٤ مواطن على مدار اليومين.

تحركت لجنة مكبرة بقيادة وكيل مديرية الصحة في دمياط للمرور على بوحدات ادارة كفر سعد الصحية لمتابعة المدارس بنطاق كفر سعد بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي بناءا علي توجيهات الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط بتكثيف المرور الميداني على المنشآت الصحية الحكومية و الخاصة .

قامت اليوم الدكتورة أماني القرش وكيل مديرية الصحة بقيادة لجنة مكبره مكونة من إدارات الشئون الوقائية (الأمراض المعدية و التطعيمات و الترصد و صحة البيئة و مراقبة الأغذية ) وادارات مكافحة الأمراض المتوطنة وادارات الرعاية الأساسية و مكافحة العدوى والجودة بالاشتراك مع إدارة المراجعة الداخلية و الحوكمة و الرعاية الاساسية و الصيدلة و الامومة و الطفولة و التمريض ، بالقيام بمرور مكبر على الوحدة الصحية بكفر سعد البلد و المركز الطبى بكفر سعد و القيام بفحص شامل تضمن المرور على و حصر السلبيات و تلافى بعضها اثناء المرور .