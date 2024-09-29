العربي للنشر تصدر "حذاء راقصة الباليه" للكاتبة الإسبانية باتريثيا ألمارثيجي

أعلنت دار العربي للنشر والتوزيع عن إصدارها رواية "حذاء راقصة الباليه"، الرواية التي حازت على جائزة "فيلا دي بيجو" للرواية القصيرة عام 2020 والتي تكرّم الروايات القصيرة المتميزة للكاتبة باتريثيا ألمارثيجي.

تدور الرواية حول راقصة باليه إسبانية تسافر إلى "سانت بطرسبرج" الواقعة على نهر "نيفا" لدراسة الباليه في إحدى أعرق المدارس هناك، تأخذنا في رحلة في المدينة الساحرة، تروي لنا تجربتها هناك، ليس فقط تجربتها في مدرسة الباليه وسط القوانين الصارمة، بل تأخذنا خلف الكواليس وما يدور بين راقصين وراقصات الباليه، من حقد، وإعجاب ومنافسة عنيفة قد تولد كره دفين قد يصل إلى الأذى.

يقول الناشر: نشهد معها تجربة الابتعاد عن الوطن، والشعور بالغربة في بلد غريب بعادات مختلف كل الاختلاف عن ما يعتاده المرء، ومقاومة الحنين إلى الأهل والبلاد من أجل الطموح والرغبة في النجاح.

والأهم من ذلك تروي لنا بصراحة الموضوع الذي تتجنب النساء الخوض فيه؛ الكبر واضمحلال الجسد بسبب مرور الزمن.

تمثل الرواية استكشاف عميق لموضوعات الذاكرة والهوية من خلال قصة مؤثرة. بفضل أسلوبها السردي الفريد وقدرتها على الغوص في أعماق المشاعر الإنسانية، تقدم ألمارثيجي عملاً أدبيًا يلامس القلوب وينبض بالحياة.

يذكر أن باتريثيا ألمارثيجي كاتبة إسبانية وأستاذة الأدب المقارن. ولدت في سرقسطة عام 1969. نشرت الكاتبة العديد من المقالات في صحف شهيرة مثل "ABC" و"لا بانجورديا" وملحق "المسافر" الصادر عن صحيفة "إل باييس".

نشرت كتابها الأول تحت عنوان "الرسام والمسافر" عام 2011، وفي 2016 صدر كتابها الثاني "مسافرة عبر آسيا الوسطى". بالإضافة لكتب الرحلات، وأشهرها كتاب "Conocer Irán" الذي صدر عن "العربي للنشر والتوزيع" عام 2024 بعنوان "اكتشاف إيران"، وحازت روايتها "حذاء راقصة الباليه" على جائزة "فيلا دي بيجو" للرواية القصيرة عام 2020 والتي اشتُهرت عالميًا على إثرها ونالت إشادة كبيرة من مختلف القراء والنقّاد حول العالم.