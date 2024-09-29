دمياط تحصد 6 مراكز على مستوى الجمهورية في التنمية المستدامة

حصدت مديرية التربية والتعليم دمياط، بقيادة محمد رمضان غريب وكيل الوزارة، ٦ مراكز على مستوى الجمهورية في التنمية المستدامة، بمسابقات وزارة التربية والتعليم للعام الحالي.

وتمكنت مدارس دمياط من التفوق في عدة مجالات، منها المشاريع البيئية، والأبحاث العلمية، والممارسات البيئية المتميزة.

وحصلت مديرية تعليم دمياط علي المركز الثاني على مستوى الجمهورية المشروع البيئي لمدرسة دمياط الثانوية الصناعية بنات، والذي يعتمد على الزراعة على الماء لزيادة الإنتاج الزراعي.

كما حصلت الطالبة شروق أشرف الطويل من مدرسة البساتين بكفر البطيخ، عن أفضل بحث عن التنمية المستدامة على مستوى المرحلة الإعدادية.

والمركز الرابع مدرسة طيبة المتميزة للغات بدمياط الجديدة، كأفضل مدرسة في المراجعة البيئية والمركز السادس المشروع البيئي لمدرسة دمياط الجديدة الصناعية المشتركة والمركز العاشر مسابقة أفضل أنشطة بيئية للتنمية المستدامة لمدرسة عزبة اللحم الابتدائية.

كما حصلت الطالبة نورا طه مسلم من مدرسة الشعراء الثانوية، عن أفضل بحث عن التنمية المستدامة على مستوى المرحلة الثانوية.

وأكدت الدكتورة إيناس عبد الخالق مدير عام الشؤون التنفيذية والخدمات التربوية أن هذه النتائج تعكس مدى اهتمام مديرية التربية والتعليم بدمياط بالتعليم البيئي والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن هذه المشاريع والأبحاث تساهم في غرس قيم الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لدى الطلاب، وتنمية روح الابتكار والإبداع لديهم.

وأضافت عبد الخالق أن المديرية ستواصل دعم هذه المبادرات وتشجيع الطلاب والمعلمين على المشاركة في مثل هذه المسابقات، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة التعليم في المحافظة.