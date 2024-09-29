أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي إلى 651 ألفا و810 جنود منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم /الأحد/، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 651 ألفا و810 جنود، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.



وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن الجيش الروسي تكبد خلال الساعات الـ 24 الماضية، 1170 جنديًا ما بين قتيل ومصاب، حسبما ذكرت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية.

وبحسب هيئة الأركان الأوكرانية، فقدت روسيا أيضا منذ بدء العملية العسكرية، 8 آلاف و869 دبابة و17 ألفا و476 مركبة مدرعة و18 ألفا و795 من النظم المدفعية و1204 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و962 من أنظمة الدفاع الجوي و2610 من صواريخ كروز و369 طائرة مقاتلة و328 مروحية و28 سفينة حربية، فضلا عن 3 آلاف و297 من المعدات الخاصة وغواصة و25 ألفا و495 من المركبات وخزانات الوقود و16 ألفا و186 طائرة بدون طيار.

