أسعار الذهب اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاحد، 29 سبتمبر 2024، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وفيما يلي بيان أسعار الذهب في الصاغة بمصر وبدون مصنعية خلال التعاملات الصباحية، وجاءت علي النحو التالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 : 4,109 جنيه للشراء، 4,097 جنيه للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 22 : 3,766 جنيها للشراء، 3,756 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 21 : 3,595 جنيها للشراء، 3,585 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 18 : 3,081 جنيها للشراء، 3,073 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 14 : 2,397 جنيها للشراء، 2,390 جنيها للبيع.

سجل سعر الجنيه الذهب: 28,760 جنيها للشراء، 28,680 جنيها للبيع.

سجل سعر الأونصة : 127,777 جنيهات للشراء، 127,421 جنيها للبيع.

وسجل سعر كيلو الذهب : 4,108,571 جنيها للشراء، 4,097,143 جنيها للبيع.