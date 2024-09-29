ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات نيبال إلى 101 قتيل و64 مفقودًا

لقي ما لا يقل عن 101 شخص حتفهم، واعتُبر أكثر من 60 آخرين في عداد المفقودين إثر فيضانات وانزلاقات تربة ناجمة عن أمطار غزيرة في نيبال.

وقال المتحدث باسم الشرطة دان بهادور كاركي - وفقا لما نقلته إذاعة "إل.إف.إم" السويسرية - إن "حصيلة القتلى بلغت 101، فيما فقد 64 شخصا هذا الصباح"، مرجحا ارتفاع عدد الضحايا مع تقدم عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المتضررة.

وكان تقرير الشرطة قد أفاد /السبت/ بمقتل 59 شخصًا على الأقل وفقدان 44 آخرين.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية النيبالية - لصحيفة "كاتماندو بوست" - إن وادي كاتماندو سجل 240 ملم من الأمطار على مدار 24 ساعة بين الجمعة وصباح السبت. وهذا هو أقوى هطول للأمطار يتم تسجيله في العاصمة النيبالية منذ عام 1970 على الأقل، بحسب وكالة الارصاد.

من جانبها، حذرت السلطات النيبالية من حدوث فيضانات مفاجئة في العديد من الأنهار.

