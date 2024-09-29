علماء يطورون برمجيات لتشخيص أمراض الرئة والأوعية الدموية

أعلنت جامعة العلوم الكهروتقنية، في بطرسبورغ، عن تطوير برمجيات جديدة تساعد في تشخيص أمراض الرئة والأوعية الدموية، وفقا لما نشرته مجلة “فيستي”.

وقالت: كسينيا ساناروفا المبرمجة في قسم الأنظمة التقنية الحيوية في الجامعة أن تعاون العلماء في جامعتنا مع العلماء من مركز ألمازوف الطبي الروسي، وانهم تمكنوا من تطوير خوارزميات برمجية تستخدم في تحليل نتائج صور أنسجة الرئة وتحليل البيانات التي تتعلق بأمراض الأوعية الدموية المعقدة وأن هذه البرمجيات ستساعد الأطباء والأخصائيين في تحليل البيانات الطبية وتقلص من وقت التشخيص.

وأضافت: لقد قمنا بتطوير خوارزمية تسمح لنا بأتمتة عملية الحصول على البيانات الكمية عند دراسة حالة جدار الأوعية الدموية و ساعدت هذه التقنية بتقليص وقت معالجة البيانات بشكل كبير لاستخدام هذه الخوارزمية نحن بحاجة لتحميل البيانات التي تم الحصول عليها أثناء عمليات الفحص الطبي وانتظار نتائج التقييم التلقائي حيث ان عمليات تقييم نتائج فحوصات أمراض الرئة والأوعية الدموية بشكل يدوي يتطلب قدرا كبيرا من الوقت ومتخصصين مؤهلين بدرجة كافية لذا كان من الضروري تطوير برمجيات تسهل عمليات معاينة نتائج الفحوصات الطبية.