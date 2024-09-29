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الأحد 29 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي
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استقرت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم الاحد 29 سبتمبر 2024، وذلك على مستوى البنوك العاملة بالسوق المصرية.
وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 48.30 جنيه للشراء، مقابل 48.40 جنيه للبيع.
كما سجل سعر الدولار في بنكي (مصر، والأهلي المصري) نحو 48.31 جنيه للشراء، مقابل 48.41 جنيه للبيع.

وسجل أيضا سعر الدولار نحو 48.31 جنيه للشراء، مقابل 48.41 جنيه للبيع، في بنوك ( التجاري الدولي CIB، والمصرف المتحد، والبركة، وابو ظبي الأول، وقناة السويس، والتعمير والإسكان، والقاهرة، والإسكندرية، وأبو ظبي التجاري، وفيصل الإسلامي).
وسجل سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول نحو 48.31 جنيه للشراء، مقابل 48.41 جنيه للبيع.
بينما سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 48.56 جنيه للشراء، مقابل 48.65 جنيه للبيع.
كما سجل سعر الدولار في بنك الأهلي الكويتي نحو 48.53 جنيه للشراء، مقابل 48.63 جنيه للبيع.
 

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