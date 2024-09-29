شهداء ومصابون في قصف الاحتلال لمناطق في قطاع غزة

الأحد 29/سبتمبر/2024 - 06:47 ص

استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون بجروح، فجر اليوم الأحد، إثر استهداف طيران الاحتلال لمناطق في قطاع غزة.

وأشارت مصادر محلية، إلى استشهاد ثلاثة مواطنين على الأقل وإصابة عدد آخر في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية بمحيط مفترق الشعبية وسط مدينة غزة.

كما استشهد مواطن، فجر اليوم الأحد، إثر قصف الاحتلال لمنزل في مخيم جباليا.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد شاب وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة، بعد استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلًا لعائلة أبو نصر في منطقة العلمي بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، إلى 41،586، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما بلغت حصيلة الإصابات 96،210، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.