تأجيل الإنتاج في منجم لليثيوم في مالي بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت شركة كودال مينيرالز البريطانية تأجيل تشغيل منجم بوجوني لليثيوم في مالي إلى الربع الأول من عام 2025، بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات والصعوبات اللوجستية المتعلقة بشحن ونقل المعدات إلى موقع التعدين.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة برنارد إيلوارد - وفقا لموقع "مالي أكتو" الإخباري - أن الأحوال الجوية السيئة والتأخير في تسليم المعدات أجبرنا على تأجيل بدء الإنتاج إلى الربع الأول من عام 2025.

ومن المتوقع أن ينتج منجم بوجوني، خلال المرحلة الأولى من تشغيله، 125 ألف طن من الليثيوم المركز سنويا لمدة أربع سنوات، وذلك بفضل استثمار أولي قدره 65 مليون دولار. ومن شأن المرحلة الثانية من المشروع، المخطط لها بين عامي 2028 و2036، أن ترفع الإنتاج السنوي إلى 230 ألف طن.

ويأتي هذا التأجيل على خلفية الانخفاض الكبير في أسعار الليثيوم، التي انخفضت بنسبة 90% بين ديسمبر 2022 وسبتمبر 2024، وفقًا لشركة "بنشمارك مينيرال إنتليجنس" التي تقدم خدمات استشارية متعلقة بالمعادن.

ووفقًا للبنك الإفريقي للتنمية، فمن المتوقع أن يؤدي إنتاج وتصدير الليثيوم إلى تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي في مالي من 4.3% في عام 2023 إلى 5.3% في عام 2025.