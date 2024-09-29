وفاة وإصابة 15 شخصا في تحطم مروحية بـ"باكستان"

لقي ما لا يقل عن ستة أشخاص مصرعهم وإصابة تسعة آخرين في تحطم مروحية مستأجرة تحمل 15 راكبًا في منطقة خيبر باختونخوا، باكستان.

وذكر موقع جيو نيوز الباكستاني أن المروحية، التي تعود ملكيتها لشركة ماري للنفط، تحطمت لأسباب فنية بالقرب من حقل نفطي، وفقًا للمتحدث باسم الشركة، الذي أكد أن الحادث لا علاقة له بالوضع الأمني.

وأضاف المتحدث أن الطائرة المنكوبة كانت تقدم خدمات النقل الشخصي في منطقة شيوة وزيرستان. وتم نقل المصابين إلى مستشفى قريب، وتولى الجيش الباكستاني وفرق الإغاثة الأخرى عمليات الإنقاذ.

وأكدت مصادر أن الطيارين الثلاثة الأجانب من روسيا، وأن المصابين تم نقلهم إلى المستشفى العسكري المشترك في ثال. ووقع الحادث بعد أن واجهت المروحية صعوبات فنية أثناء الإقلاع، وتعرضت لحادث مميت عندما اصطدم ذيلها بالأرض أثناء الهبوط الاضطراري.