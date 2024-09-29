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الأحد 29 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وفاة ثلاثة وإصابة عشرين آخرين في فيضانات بأفغانستان

فيضانات في أفغانستان
فيضانات في أفغانستان
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أفادت وسائل إعلام محلية أفغانية أن فيضانات في محافظة نانجارهار أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 20 آخرين، كما دمرت الفيضانات حوالي 150 منزلًا في المنطقة.

وذكرت وكالة أنباء خاما الأفغانية أن الأمطار الغزيرة والفيضانات في مدينة مهترلام، عاصمة محافظة لاجمان، وفي منطقة ألنجار قد تسببت في أضرار مالية كبيرة للسكان المحليين.

وتسلط الفيضانات الأخيرة في نانجارهار ولاجمان الضوء على استمرار ضعف المجتمعات المحلية أمام الكوارث الطبيعية، خاصة خلال موسم الأمطار، مما يزيد من معاناتهم.

ويعتبر الدعم المستمر من المنظمات الإنسانية الدولية أمرًا بالغ الأهمية لمساعدة الناس على التعافي من هذه الكوارث، وتُعدّ تدابير إضافية ضرورية لمنع الخسائر المستقبلية والتخفيف من آثار الكوارث الناتجة عن تغير المناخ.

وفاة اصابة فيضانات أفغانستان مدينة مهترلام