ads
الأحد 29 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إيطاليا تشيد بجهود السلطات التونسية بتوقيف 19 من مهربي المهاجرين

وزير الداخلية الإيطالي
وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أشاد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي بتوقيف 19 من مهربي المهاجرين غير الشرعيين من قبل السلطات التونسية.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية الإيطالية، السبت، أنه تم تدمير 5 قوارب والاستيلاء على 9 آخرين بالإضافة إلى 5 قوارب مطاطية و18 محركا وسيارات وأموال وهواتف محمولة.

وكانت إيطاليا سلمت مؤخرا ثلاثة زوارق دورية إلى السلطات التونسية للمساهمة في تعزيز أنشطة الإنقاذ البحري وإجراءات مكافحة تهريب البشر.

وأشارت إلى أن يأتي في إطار التعاون الذي أطلقته الحكومة الإيطالية مع تونس في قضايا الهجرة ومراقبة الحدود.

ايطاليا السلطات التونسية مهربي المهاجرين المهاجرين غير الشرعيين وزارة الداخلية الإيطالية وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي