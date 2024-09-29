فرنسا تدعو إلى الوقف الفوري للضربات الإسرائيلية في لبنان

دعت فرنسا إلى الوقف الفوري للضربات الإسرائيلية في لبنان.

وأدانت وزارة الخارجية الفرنسية السبت، أي عمل عشوائي ضد المدنيين، مطالبة الجهات الفاعلة الأخرى، وخاصة حزب الله وإيران، إلى الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار وتفجر الوضع في المنطقة.

وأجرى وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، حيث أعرب بارو عن "قلق فرنسا البالغ إزاء التطورات الأخيرة في لبنان"، مذكرا بأن فرنسا لا تزال "تعارض أي عملية برية في لبنان"، حسبما ذكرت الخارجية.

كما أكد الوزير الفرنسي لرئيس الوزراء اللبناني على ضمان أمن وحماية المدنيين في لبنان كما في إسرائيل.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم قصف بلدات وقرى لبنان، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن الجيش الإسرائيلي شن غارة في محيط منطقة الشياح بالضاحية الجنوبية لبيروت، كما شن غارتين على بلدتي عنقون وميفدون، بالإضافة إلى شن غارة استهدفت منازل في محيط الخراب بقضاء صور، بالقرب من كنيسة اللاتين كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على بلدات ومناطق أخرى.