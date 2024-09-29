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الأحد 29 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بايدن يتلقى إفادة بشأن الشرق الأوسط ويراجع وضع القوات الأمريكية بالمنطقة

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أجرى اتصالا، السبت، مع نائبته، كامالا هاريس، وفريق الأمن القومي للإطلاع على أحدث تطورات الوضع في الشرق الأوسط ومراجعة وضع القوات الأمريكية في المنطقة وتوجيه الجهود الدبلوماسية لتهدئة الصراعات.

وأضاف البيت الأبيض في بيان أن بايدن وهاريس سيستمران في تلقي أحدث المستجدات بهذا الشأن على نحو منتظم، وفق ما نقلته رويترز.

وشهدت ساحة الصراع بين حزب الله وإسرائيل توترا منذ الاثنين، بتكثيف لتبادل الصواريخ، وازدادت المخاوف بتوسع الصراع بعد تأكد مقتل الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، الجمعة.

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