وزير الخارجية: مصر حريصة على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة

أكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي حرص مصر على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة.

ونقل الوزير تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، خلال لقائهما السبت، على هامش أعمال الشق رفيع المستوي للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن جوتيريش أعرب عن تقديره لحكمة الرئيس السيسي، وسياسة مصر الرشيدة في التعامل مع القضايا والتحديات الدولية والإقليمية، ودورها المحوري في منطقة الشرق الأوسط، والعالم العربي، والإسلامي، وفي إفريقيا، مؤكدًا على عمق مصر الحضاري ودورها الإقليمي والعالمي المتميز.

وأشاد الوزير بدر عبد العاطي بدور السكرتير العام في عقد قمة المستقبل لدعم منظومة العمل متعدد الأطراف ورحب بمخرجات القمة، مشيرًا إلى اتفاق مصر مع ما طرحه جوتيريش بشأن ضرورة إصلاح هيكل النظام المالي العالمي وجعله أكثر عدالةً وإنصافًا لصالح الدول النامية.

وشدد على أهمية إيجاد حلول مبتكرة لتوسيع آليات نفاذ الدول النامية للتمويل الميسر، وتخفيف وطأة الديون الواقعة عليها، ودعم الجهود التنموية الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وثمن الدكتور عبد العاطي مواقف السكرتير العام للأمم المتحدة المبدئية والمنحازة دائمًا إلى جانب مبادئ القانون الدولي وتطبيق معايير واحدة تجاه مختلف قضايا المنطقة خاصة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، والكارثة الإنسانية المستفحلة هناك، فضلا عن التصعيد الإسرائيلي غير المبرر في المنطقة، والعدوان على سيادة لبنان الشقيق وهو النهج الذي يقود المنطقة إلى الهاوية.

شهد اللقاء نقاشًا حول عدد من القضايا الإقليمية الأخرى، منها التطورات في ليبيا، والسودان، واليمن، والبحر الأحمر، وفي منطقة القرن الإفريقي، وأهمية الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه.

كما تطرق الدكتور عبد العاطي إلى قضية الأمن المائي والسد الإثيوبي، حيث شدد على أهمية هذه القضية بالنسبة لمصر كونها قضية وجودية تتعلق بشكل مباشر بالأمن القومي المصري ولا يمكن التهاون بشأنها.. وأكد رفض أي ممارسات أحادية تضر بمصالح دولتي المصب وتخالف القواعد الدولية المستقرة في حوكمة المياه العابرة للحدود.

وحرص السكرتير العام للأمم المتحدة على تكرار الإعراب عن تقديره لرئيس الجمهورية، مثمنًا دور مصر كأحد الدول المؤسسة للأمم المتحدة وإسهاماتها على صعيد الموضوعات متعددة الأطراف وتحقيق السلم والأمن الدوليين ومقاصد وأهداف ميثاق الأمم المتحدة.