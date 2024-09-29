خوفا من هجمات انتقامية.. استنفار أمني بالقواعد العسكرية الأمريكية في سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، رفعت الولايات المتحدة الأمريكية التي تقود التحالف من وتيرة استعدادها واستنفارها في قواعدها العسكرية في شمال وشرق سوريا، وذلك تحسبا لشن هجمات انتقامية من التنظيمات المسلحة الموالية لإيران، في إطار ردها الانتقامي على عملية اغتيال حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله اللبناني.

ووفقا لبيان صادر عن المرصد السوري، فإن قوات التحالف الدولي رفعت وتيرة استعداداتها العسكرية واستنفرت في قواعدها بدير الزور، تحسبًا لرد فعل انتقامي من الميليشيات الإيرانية على خلفية مقتل الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله بضربة إسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية بلبنان، ووفقا للمعلومات فإن هذه الاستعدادات شملت تعزيز التدابير الأمنية وتكثيف التواجد العسكري في المناطق الحيوية، بالإضافة إلى رفع جاهزية القوات الجوية لضمان سرعة الرد في حال حدوث أي هجوم، وتكثيف الدوريات العسكرية.

وأشار المرصد السوري إلى تعرض القاعدة الأمريكية في معمل كونيكو بريف دير الزور الشمالي لهجوم بقذيفة صاروخية واحدة أطلقتها الميليشيات الإيرانية ضمن مناطق سيطرة قوات النظام، عند منتصف ليل الجمعة- السبت، حيث دوى انفجار في المنطقة، وسط حالة استنفار أمني كثيف من قبل القوات المتمركزة في القاعدة، دون ورد معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وفقا للمرصد: يعتبر هذا الهجوم الثاني من نوعه تتعرض له القاعدة الأمريكية في معمل كونيكو في أقل من 72 ساعة. وفي مقابل ذلك، تواصل قوات التحالف الدولي حملة اعتقالات واسعة ضد المشاركين في الهجوم على القاعدة في ريف دير الزور الشمالي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تعرض القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية منذ تاريخ 19 أكتوبر 2023، لـ 141 هجوما من قبل الميليشيات المدعومة من إيران.

وتواجه قوات التحالف الدولى وحليفتها بالمنطقة قوات سوريا الديمقراطية تحديات أمنية مشتركة منها الهجمات على القواعد العسكرية الأمريكية من قبل ميليشيات موالية لإيران، خاصة وأن محاولات الانتقام قد تتزايد في الفترة المقبلة بعد عمليات اغتيالات نفذتها إسرائيل ضد قادة حزب الله، وصولا لتصفية الأمين العام للحزب.

إلى جانب هذه التحديات، يركز التحالف على إحباط تنظيم داعش وإفقاده أى قدرات تمكنه من العودة مستقبليا، وذلك بالتزامن مع المخاوف التى حذر منها مسئولون أمريكيون وفرنسيون من احتمالية وقوع هجمات منظمة مثلما التى حدثت فى موسكو قبل أشهر، وهو نشاط متزايد للتنظيم الإرهابي.