انفجارات عنيفة تهز مدينة دير الزور شرق سوريا

هزت انفجارات عنيفة فجر اليوم الأحد، مدينة ديرالزور شرقي سوريا بحسب ما نقلت إذاعة "شام إف إم" السورية.

وذكرت الإذاعة: "الانفجارات تسمع من جهة حي هرابش وشارع بورسعيد على الجهة الشرقية للمدينة، إضافة لانفجارات من جهة البوكمال شرق ديرالزور".

وأضافت: "انفجارات تسمع من جهة حقل كونيكو للغاز شمال شرق ديرالزور ناتجة عن استهداف الحقل بالقذائف الصاروخية والطائرات المسيرة".

وذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن مصادر أن قاعدة عسكرية أمريكية قرب حقل كونيكو تعرضت للقصف.

وبحسب المصادر فقد تم إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على القاعدة، كما أفاد المصدر بتحقيق إصابات مباشرة في البنية التحتية للقاعدة ولم يقدم أي تفاصيل إضافية.