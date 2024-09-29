بالبونبون والأغاني السودانية.. احتفالات صاخبة للسودانيين عقب تحرير الخرطوم (فيديو)

شهد شارع فيصل احتفالات صاخبة من قبل السودانيين، وقيام السيدات بترديد الأغاني السودانية وسط حالة من الفرحة العارمة، بينما قام أصحاب المحال التجارية بإلقاء البونبون والشيكولاته، تعبيرًا عن سعادتهم بسيطرة الجيش السوداني على الخرطوم.

ولم يغيب المصريون عن المشهد حيث شاركوا أشقائهم السودانيين الاحتفالات، معربين عن سعادتهم بتحرير أجزاء كبيرة من الأراضي السودانية من يد الدعم السريع.

جاءت تلك الاحتفالات عقب تعزيز الجيش السوداني من سيطرته على مواقع وسط العاصمة السودانية الخرطوم، حيث واصل تقدمه وسط العاصمة الخرطوم مع تعزيزات عسكرية للجيش عبر جسر النيل الأبيض.

ونجح الجيش السوداني فى استعادة السيطرة على عدة نقاط فى العاصمة السودانية، فى أكبر عملية أطلقها الجيش لاستعادة العاصمة منذ بداية الحرب فى السودان، حيث نفذ ضرباته ضد الدعم السريع، فى خطة مدعومة بالمقاتلات الحربية ومدفعيات عسكرية.