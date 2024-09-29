ads
الأحد 29 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

بالبونبون والأغاني السودانية.. احتفالات صاخبة للسودانيين عقب تحرير الخرطوم (فيديو)

احتفالات صاخبة في
احتفالات صاخبة في شارع فيصل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد شارع فيصل احتفالات صاخبة من قبل السودانيين، وقيام السيدات بترديد الأغاني السودانية وسط حالة من الفرحة العارمة، بينما قام أصحاب المحال التجارية بإلقاء البونبون والشيكولاته، تعبيرًا عن سعادتهم بسيطرة الجيش السوداني على الخرطوم.

ولم يغيب المصريون عن المشهد حيث شاركوا أشقائهم السودانيين الاحتفالات، معربين عن سعادتهم بتحرير أجزاء كبيرة من الأراضي السودانية من يد الدعم السريع.

جاءت تلك الاحتفالات عقب تعزيز الجيش السوداني من سيطرته على مواقع وسط العاصمة السودانية الخرطوم، حيث واصل تقدمه وسط العاصمة الخرطوم مع تعزيزات عسكرية للجيش عبر جسر النيل الأبيض.

ونجح الجيش السوداني فى استعادة السيطرة على عدة نقاط فى العاصمة السودانية، فى أكبر عملية أطلقها الجيش لاستعادة العاصمة منذ بداية الحرب فى السودان، حيث نفذ ضرباته ضد الدعم السريع، فى خطة مدعومة بالمقاتلات الحربية ومدفعيات عسكرية.

 

الأراضي السودانية الحرب في السودان الجيش السوداني شارع فيصل احتفالات السودانيين في فيصل